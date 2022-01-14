政府為260間機構裝太陽能板　年產電量夠9000個家庭用1個月

為了力爭在2050年前實現碳中和，本港現時讓市民向電力公司以高於市價出售，由其太陽能板生產的可再生能源的「上網電價」計劃，又免費為學校、福利機構安裝太陽能發電系統來便利參與。機電工程署今(14日)指，截至去年12月，兩年來接獲逾600份申請，已為超過260個單位安裝發電系統，料每年生產超過240萬度電，約為9000個家庭1個月的用電量。

機電工程署自2019年起推行「採電學社：學校及非政府福利機構太陽能支援計劃」，免費為合資格學校和非政府福利機構安裝太陽能發電系統，截至去年12月，共接獲逾600份申請，當中超過9成的申請來自學校，佔全港中小學約4成半，涉及共約30萬名學生。機電署已為超過260間機構進行安裝，估計每年可產生超過240萬度電。新一輪申請將在今日開始接受申請，截止日期為6月30日，在4月22日前提交的申請將獲優先處理，工程最早可於7月開始進行。

港府在2035年之前把可再生能源，包括風能、太陽能及轉廢為能，在發電燃料組合中所佔的比例提升至7.5%至10%，目標到2050年前提升至15%。港府亦於2017年4月與兩間電力公司分別簽訂有關《協議》推行上網電價計劃，處所安裝太陽能光伏或風力發電系統的人士，能夠以一般電費最高5倍的水平，向電力公司售賣所生產的可再生能源。