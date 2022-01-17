去年訪港旅客較前年挫近97%　惟12月內地訪客按年升逾1.5倍

疫情肆虐第2年，旅遊業持續「冰封」！香港旅遊發展局（旅發局）今(17日)公布，初步訪港旅客數字，去年12月的旅客量有所回升，有9,448人次，較前年同期升94.1%，主要來自內地，數字升逾1.5倍。然而去年全年訪客數字仍按年下跌97.4%，為約9.1萬人次。旅發局指訪港人士主要是探望親友或有其他必要到訪的原因，消閑旅客繼續維持近乎零的水平。

旅發局公布上月與去年全年初步訪港旅客數字，其中去年全年有91,398人次訪港，內地佔最多，有65,694人次，佔71.8%，然而數字仍按年下跌97.6%。另外非內地訪港人次，包括短途、長途、新市場，即有25,704，按年下跌97%。

然而，去年12月本港疫情轉趨回穩，港府又在早前推出「來港易」計劃，有限度容許非港人來港。數字顯示，去年12月有9,448人次訪港，按年升94.1%，主要來自內地，佔整體68.5%，較前年比，數升有167%增幅；而非內地者亦有2,973人次，較2020年同期升21.7%

去年12月數字上升，估計是因為政府實自去年9月起實施「來港易」計劃，容許非香港居民從廣東省及澳門免檢疫來港，深圳灣口岸及港珠澳大橋口岸每日各提供1,000個名額。政制及內地事務局截至上月23日，共有23,906人次在計劃下抵港，其中21,559人次經深圳灣口岸、2,347人次經港珠澳大橋香港口岸入境香港。