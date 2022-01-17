男補習老師涉提供真槍指使女網友殺人　否認串謀謀殺案件開審

男補習老師早前因玩野戰（wargame）與當時只有18歲的女網友結緣，雙方親暱如情侶，甚至曾發生性關係。及後補習老師疑聲稱因遭一名男子出賣，又不滿對方周圍騙財，涉嫌要求女網友為他殺人，他不但提供真槍連滅聲器及子彈，更親身教授開槍方法。最終計劃還未成事便東窗事發，涉案補習教師連同其男同黨，被控串謀謀殺及串謀無牌管有槍械及彈藥罪。2人否認全部控罪，案件今（17日）在高院開審。控方透露，案中女網友早前已認罪，她會以污點證人身份出庭指證被告。

2名被告依次是蘇緯軒（現年20歲，無業）及蘇翰韜（現年31歲，補習老師）。他們同被控於2018年11月某日至12月31日期間，在香港，與翟詠詩（現年20歲）及其他身份不詳的人，一同串謀謀殺林靖峰。他們另被控於2018年3月某日至2019年1月1日期間，管有槍、滅聲器和彈藥。涉案無業女子翟詠詩，去年2月已承認2項無牌藏有槍械及彈藥罪，待本案審結後才判刑。

控方開案陳詞指，2016年底，翟詠詩因購買野戰用品，在透過社交平台認識次被告，雙方關係漸變親密，會相約睇戲食飯。2018年2月，次被告帶翟到大埔誠明學校的荒廢校舍，並向她表明不能發展成情侶。不過，2人關係未有因此轉差，當日他們更發生性行為。

直至2018年11月，次被告向翟談及林靖峰，指林到處騙財，又說林背叛了他，因此想殺死林。他又指欲知道林在隱瞞甚麼，故吩咐翟跟蹤林。其後，次被告把裝有3支真手槍等物品的袋交給翟保管，但訛稱是玩具槍，並著翟購置化學物，以製作炸藥殺人。此外，次被告先後帶翟到大埔蓮開公立學校及誠明學校的荒廢校舍，教翟如何開槍。

控方稱，翟在次被告介紹下認識首被告，翟曾按指示把手槍等物品交給首被告，首被告更曾一度展開殺人計劃，惟因翟漏帶手機最終失敗。次被告及後向翟稱，一旦行動再次失敗，翟將要自行殺死林。2018年底，次被告向翟稱已買機票前往日本，著翟向林的頭及身體各開3槍。2名被告最終先後被捕，其中次被告在機場落網，警誡下稱正拍攝一齣反社會電影，並否認意圖殺人或曾指示翟行事。

案件編號：HCCC 331/2020