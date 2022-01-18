梁天琦明放監　家人籲大眾毋須長途跋涉接出獄

前「本土民主前線」發言人梁天琦於2016年大年初一晚捲入旺角暴動案被捕，及後被判監，經過近4年的牢獄生活，將於明天(19日)出獄。據了解，現年30歲的梁天琦現於大嶼山石壁監獄服刑，屬甲級犯人，與林過雲等極度重犯做書籍釘裝工作。其家人呼籲大眾注意安全，毋須特意前往石壁接出獄。

梁天琦家人今(18日)在Facebook發貼，呼籲大眾以自身安全為首，要量力而為，毋須特意長途跋涉前往石壁，亦希望讓天琦盡早歸家團聚。家人又感謝大眾對梁的厚愛，「至今未有離棄，陪伴天琦走過四年，日子艱難亦不虛枉」，並指為保障梁，有關專頁將遵照法律意見，於明日凌晨零時停止運作並移除所有內容。而過去的時間，義工小組妥為收集各位的思念與祝福，並悉數轉達予天琦。

2016年梁天琦被捕後，於2018年6月被法庭裁定暴動罪成判監6年，扣減假期後於明日出獄。據悉，由於懲教署及警方預計明日或有大批人士接梁出獄，將會作出適當安排。

有議員去年底曾在立法會上問到，如果有反中亂港的囚犯刑滿出獄後再鬧事，該如何處理；保安局局長鄧炳強當時回應稱，對於任何人犯法，無論是出獄人士還是任何在香港的人士，特別是干犯國安法、煽動他人、分裂國家等，一定會嚴肅處理。

本案案情指在2016年大年初一晚，本土民主前線號召市民到旺角聲援小販，最終演變成激烈的警民衝突，梁天琦等人被控暴動等罪，經審訊後梁被裁定一項暴動罪成，連同他早前承認的襲警罪，共判囚6年；同案的盧建民及黃家駒，則就暴動罪分別判囚7年及3年半。