涉受賄濫權　省政協前副主席被起訴

江西省政協前黨組成員、副主席肖毅涉嫌受賄及濫用職權一案，最高人民檢察院周二（18日）消息指，案件由國家監察委員會完成調查，經該院指定由浙江省杭州市人民檢察院審查起訴。杭州市人民檢察院近日已向杭州市中級人民法院提起公訴。

現年59歲的肖毅於去年5月因嚴重違紀違法，遭有關部門立案審查調查，同年11月13日通報指他被開除黨籍和公職，最高人民檢察院翌月對他作出逮捕決定。檢察機關起訴指控，肖毅利用擔任江西省人民政府駐北京辦事處主任、江西省撫州市委書記、江西省政協副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在工程承攬、項目開發等事項上提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。

肖毅亦被指控在擔任撫州市委書記期間，明知撫州市創世紀科技有限公司等企業主要從事虛擬貨幣計算生產業務，涉及虛擬貨幣生產設備的製造、銷售以及虛擬貨幣交易活動，仍違規在財政補貼、案件審判、資金支持、電力保障等方面提供幫助，致使公共財產遭受重大損失，造成惡劣社會影響，情節特別嚴重，應以受賄罪、濫用職權罪追究其刑事責任。檢察機關在審查起訴階段，已告知肖毅享有的訴訟權利並進行訊問，也聽取了辯護人的意見。