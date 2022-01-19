長毛2016年立會搶文件案復審　發展局前副局長作供

因涉及多宗非法遊行案正在監獄服刑的「長毛」梁國雄，於2016年11月仍為立法會議員時，涉嫌在會議中搶去時任發展局副局長馬紹祥的文件，因而被控藐視立法會罪。他否認控罪，案件今日（19日）於東區裁判法院開審。馬紹祥作供時，被辯方指出當日多名議員因為「橫洲公屋發展事件」而抗議政府，向官員表達不滿，形容他為此事報警猶如「惡人先告狀」。對此馬紹祥表示不認同。

65歲被告梁國雄，被票控違反《立法會（權力及特權）條例》第17(c)條的藐視罪，即於2016年11月15日，在立法會綜合大樓會議室舉行會議時引起騷亂，致令該立法會委員會的會議程序中斷或相當可能中斷。本案早於2018年初審，當時裁判官嚴舜儀以控罪條文不能用來檢控議員為理由，下令將案件無限期擱置。其後律政司與梁就此決定反覆上訴，至去年9月終審法院作出定論，駁回梁國雄的上訴，裁定議員就藐視立法會罪並不享有檢控豁免權，法庭並非不能對該控罪行使司法管轄權。案件發還重審，交回現已晉升成為主任裁判官的嚴官審理。

馬紹祥今作供表示，案發時他為發展局副局長，現已辭去公職，在一間上市公司擔任行政總裁。當日立法會會議期間，被告梁國雄走到他面前，一手拿去他的文件夾，再交給另一名議員朱凱廸翻看，最終被告被保安帶離會議室。證人自言當時有點害怕，並認為被告妨礙議會運作，故翌日向警方報案。辯方盤問時，指出當日有議員認為證人明知某些文件很重要，卻不帶上會議，故向他表示不滿。證人一開始回應不作評論，待辯方及裁判官追問，他才形容議員行為是「負面影響」。

案件編號：ESS 16969/2017