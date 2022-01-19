71間香港餐廳上榜米芝蓮　9間新進　深水埗添好運失星

第14屆《米芝蓮指南香港澳門2022》今日(19日)揭盅，共有71間香港餐廳與15間澳門餐廳上榜，當中有9間新進1星餐廳，全部來自香港，包括法國餐廳Belon、粵菜「家全七福」，惟被稱為「親民價米芝蓮」在深水埗的添好運則被「搣星」。

因應疫情第2年改為網上舉行，摘得3星最高殊榮的食府共有10間，當中香港佔7間，繼續由去年的3星餐廳蟬聯，包括中環的Caprice、意大利餐廳8 1/2 Otto e Mezzo-BOMBANA、龍景軒、L’Atelier de Joël Robuchon、日本料理「志魂」、尖沙咀唐閣與銅鑼灣富臨飯店。而澳門有3間餐廳獲獎，譽瓏軒、天巢法國餐廳、8餐廳。

17間餐廳摘得2星，當中香港佔12間，包括「冧莊」的Tate，第2年獲2星，以及中環營致會館及Arbor等。中環意大利菜Octavium與尖沙咀粵菜欣圖軒成功由去年的1星「升呢」成2星餐廳，惟去年2星餐廳柏屋則被「搣走」兩粒星至出局，而「鮨．齋藤」則跌至1星。另外5間2星餐廳來自澳門，較去年少1間。

而有59間餐廳獲得1星，數量與去年1樣，當中香港佔52間，較去年升2間，包括中環粵菜館大班樓、居酒屋Yard bird、日系歐陸菜Andō等，但至少有5間出局，包括深水埗添好運、尖沙咀阿一海景飯店、名人坊、國福樓、利苑酒家(觀塘)。澳門有7間獲1星。

59間1星餐廳之中有9間新上榜，包括中環法國餐廳Belon、韓國菜酒酒吧Hansik Goo、Mono、Chaat、家全七福、Whey、Sushi Wadatsumi、甬府，去年獲1星後搬舖的鐵板燒·鑄，亦被視新上榜。

另外，大會第2次頒發「米芝蓮綠星」獎項，表彰實踐永續發展的餐廳，有3間獲獎，包括澳門旅遊學院餐廳與香港1星餐廳Roganic，而獲2星的Amber亦首奪「綠星」。