入境處辦電子簽證網上簡介會　讓外傭中介掌握申請流程

入境處推出電子化簽證申請服務，首階段開放予包括外籍家庭傭工等3類人士的入境簽證申請 以及所有延長逗留期限的申請，申請人毋須親身辦證，方便快捷且符合公共衞生要求。為讓外傭職業介紹所更熟悉電子化簽證申請服務的運作，入境處體貼地為全港逾1,500間持牌外傭中介舉辦共4場網上簡介會，介紹及示範網上遞交外傭簽證申請流程及相關注意事項，有關簡介會大獲好評。

有關簡介會於本周二及周三（18及19日）舉行，逾250間中介代表報名參加。總入境事務主任（簽證管制）政策及上訴周雅言在會上鉅細無遺地解釋如何使用電子化簽證申請服務及相關注意事項，並親身逐步示範網上申請外籍家庭傭工簽證的各個步驟及繳費方法，以及介紹電子簽證的樣式，確保業界清晰了解電子簽證的運作。

各中介代表亦踴躍發問，期望更掌握新服務，周都一一詳細解答。有中介關注倘無法用滑鼠簽署，可否在網上遞交申請；周回覆如無法用滑鼠、數碼觸控筆或手寫板等簽署，可選擇填寫實體申請表並以親身遞交、郵遞或投入投遞箱等方式遞交申請。另有中介人關注若不慎移除或遺失了電子簽證，是否需要重新申請簽證；周指可透過政府一站通網站、入境處網頁或入境處流動應用程式免費重新下載或列印其仍有效的電子簽證，不需重新申請。

電子化簽證申請服務於去年12月28日推出，申請人可以「一條龍」透過入境處流動應用程式或網頁完成整個遞交申請、付款及領取電子簽證的程序，無需前往入境處辦理手續。新服務優點多多，讓申請人隨時隨地，足不出户都可輕鬆申領簽證，省時又省力。疫情期間，新服務可減少申請人與其他人士接觸，保障公共衞生，亦不需擔心疫情影響本地或境外郵遞服務，延誤申請。另因毋須提交實體申請表或其他證明文件副本，更為環保。