谷針無極限 5至11歲兒童明起可打科興 復必泰2.9起可預約

Omicron變種病毒持續擴散，本港早前只有12歲或以上的市民能夠接種新冠疫苗，而12歲以下的兒童因為疫苗接種年齡限制，遲遲未能打針，難有抗體抵禦病毒。政府今日(20日)宣布，5至11歲兒童可由明日(21日)開始接種由內地研發的科興疫苗，預約服務由上午8時開始；接種由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，則由下月9日開始預約，下月16日開始接種。

政府表示，會為學校提供特別預約到社區疫苗接種中心，或學生健康服務中心和接送服務，以及安排流動接種站到校提供外展接種服務，為學童接種科興疫苗，學校亦可聯絡教育局，安排提供疫苗外展服務的醫生到校外展接種科興疫苗。政府指，兒童與成人一樣，接種第1劑與第2劑科興疫苗需要相隔28日。

至於接種復必泰疫苗，政府指因應兒童打復必泰需要特別的疫苗稀釋程序，按聯合科學委員會聯同專家顧問團的建議，兒童接種第1劑與第2劑復必泰疫苗應相隔12個星期，政府將會在港島、九龍和新界共設立3間兒童社區疫苗接種中心，為5至11歲兒童接種復必泰。

政府表示，位於香港兒童醫院及圓洲角體育館1樓多用途主場的兒童社區疫苗接種中心，將由醫院管理局營運，自下月16日開始提供服務；而位於港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心，將由香港大學營運，由下月24日開始提供服務。除兒童社區疫苗接種中心外，5至11歲兒童不能在其他地方接種復必泰。