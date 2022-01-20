訛稱為印傭搵工伺機強姦　巴基漢判囚5年半

一名巴基斯坦裔男子在交友平台認識年輕印尼女傭後，訛稱可安排她找新僱主，然後帶她到賓館強姦。他經審訊後被裁定強姦罪成，今天（20日）在高院被判入獄5年6個月。法官陳仲衡指，報告顯示事主因事件感到抑鬱，需接受心理治療。法官批評，被告利用事主求職心切之心犯案，形容他早有預謀，過程更使用了一定程度的暴力，又稱他沒有使用避孕套，令事主有懷孕及染性病的風險，屬加刑因素。

本案24歲被告Shahid Mohammad Suleman持有香港身份證。他被控於2020年1月19日，在錦田某賓館一房間內強姦女子X。控方指，被告與X於2020年1月認識，期間被告曾開價4,000港元，要求X為他提供性服務，但X拒絕。其後X就工作事向被告訴苦，被告就稱可以為她介紹新僱主，但條件是先與他性交。X再次拒絕。

同年1月15日，X因犯錯被僱主責罵。她向被告談及此事時，心血來潮下答應與被告性交。但這次被告就不再堅持性交，說只一心想幫Ｘ，更已安排她見工。至案發當日，被告約X在錦上路港鐵站會合。被告原稱帶X去屯門黃金海岸見工，結果卻帶了她到涉案賓館。X見房間無人，不肯內進，卻被強行拉入。X入房後被告叫她在那裏等候準僱主，Ｘ以為仍有工見，便待在房間。之後被告卻把她推落床，先用手非禮她下體，再舐她乳頭和強姦她。事後被告給X100港元，但X不肯收取。

案件編號：HCCC 330/2020