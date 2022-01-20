元朗過渡屋「同心村」下周一起可申請　共提供1800伙

本港市民輪候上公屋時間愈趨漫長，過渡性房屋項目有助解燃眉之急。可惠及約5,000個家庭的元朗東頭「同心村」過渡性房屋項目，即將於下周一(24日)至2月23日接受免費申請。「同心村」提供1,800個單位，將營運6年，每月住宿許可費介乎2,370至4,950港元。只要市民輪候公屋不少於3年、有迫切住屋需要的單身人士或家庭均符合申請資格，料最快可於今年6月開始入伙。

香港聖公會福利協會表示，預計會於3月初面見申請人，並將於3月26日公布抽籤配屋結果，成功獲編配單位的住戶料可於今年6月開始入伙。如有興趣入住「同心村」的市民，可透過網上、電郵、郵寄或親身遞交申請表及所需文件申請。

位處元朗東頭「同心村」項目是全港其中1個大型過渡性房屋項目，以組裝合成建築法，興建8座4層高的住宅，提供共1,800個單位，並由新鴻基地產於2020年初以象徵式1港元租金，租予福利協會興建「同心村」。戶型涵蓋1人單位、2人單位、3人單位、4至5人單位，以及無障礙單位，當中逾半為2人和3人單位。單位面積由約130平方呎至324平方呎不等，每月住宿許可費介乎2,370至4,950港元，為低於市值租金及不高於現行的公屋入息限額的40%。

至於住宿期為2年，若住戶在其租約期滿後，有特別原因或特別困難並確實有需要的情況，福利協會將盡可能讓他們居住至獲得第1次的編配公屋。整個項目預計營運至2028年，租住年期料可惠及約5,000個家庭。