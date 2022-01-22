港大研究指Omicron複製及致病力低　袁國勇料變普通感冒病毒

香港大學微生物學系最新研究發現，Omicron變種病毒的病毒複製能力和致病性較其他新冠病毒變種低。負責研究的港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇表示，研究顯示人體因疫苗或感染刺激免疫系統對抗病毒，因而壓迫新冠病毒基因變種試圖擺脱人類免疫系統，該基因突變同時降低病毒肺部繁殖效率。他希望Omicron續循該進化軌迹，成為溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

該研究論文已在國際著名學術期刊《自然》發表，研究小組透過一系列細胞和小鼠模型，了解Omicron病毒在細胞內的複製能力和致病性，發現在人類肺部和腸道上皮細胞的實驗中，Omicron活病毒的複製量，比原始毒株(野生型)及Alpha、Beta和Delta等為低。上皮細胞覆蓋人體器官的內外表層，包括呼吸道和腸道。上皮組織負責保護、分泌、過濾，以及感覺接收等各項人體功能。

與野生型病毒相比，Omicron在人類肺部上皮細胞中的複製效率低3倍以上。Alpha、Beta和Delta變種病毒的複製水平與野生型相似或較高。袁國勇指希望Omicron會成為一種溫和只導致普通感冒的冠狀病毒。

另外，研究亦顯示Omicron的突刺蛋白(spike protein)利用細胞膜蛋白跨膜絲氨酸蛋白酶2(TMPRSS2)蛋白的效率下降，證實Omicron在細胞中的複製能力降低，是病毒刺突蛋白使用TMPRSS2的效率降低所致。

當小鼠感染病毒，Omicron在上呼吸道和下呼吸道的複製都比野生型和Delta病毒為少。小鼠肺部組織分析亦顯示，與野生型和Delta相比，感染Omicron變體導致肺部的炎症和損傷為低，被Omicron感染小鼠的體重下降較少和存活率較高。

該研究顯示，當前的全球疫苗接種策略已迫使新冠肺炎進入「新的進化軌迹」，藉降低複製適應性以換取更好的免疫逃逸。根據該發展，疫苗接種包括額外加強針，可能會進一步引導病毒突變及減弱。