寵物店群組確診擴大　I Love Rabbit分店停業進行內部消毒

早前港府下令，全港售賣倉鼠的寵物店須要停業之餘，更要將達2,000多隻小動物「人道毀滅」，又呼籲巿民向漁護署交出倉鼠。衛生防護中心昨晚(21日)最新公布，發現4間寵物店中共有7個環境樣本證實感染病毒，包括I Love Rabbit位於元朗教育路和銅鑼灣利園山道2間分店，以及Little Boss位於旺角通菜街187號和通菜街142至146號啟運大廈2間分店。

I Love Rabbit前日(20日)在社交媒體發聲明指，為保障客人和小動物的健康，及配合衛生防疫中心的指引，I Love Rabbit、Miss Rabbit和Little Boss本港全線分店，即日起已暫停營業，進行內部清潔及消毒；顧客可改到網店購買小動物的生活必需品。

聲明亦提到多年來都以小動物的健康為大前提，所以當小動物從原產地荷蘭出口，離境前必先經過荷蘭當地獸醫的健康檢查，並在抵達香港時由香港漁農自然護理處核准，方安全運送至公司。至於對於目前小動物必須被人道處理，感到萬分傷感與無奈，惟在防疫的情況下，只能遵從衛生防疫中心的專業判斷，將有關的小動物交由當局處理。

此外，又藉呼籲寵物主人繼續善待家中小動物，切勿隨意拋棄生命，並注意個人及環境衛生，共同抗疫，保護家人及小動物，同時對於廣大市民對事件的關心和大小團體在此艱難時刻，願意接受和照顧小動物，亦深表歉意與無盡感激。