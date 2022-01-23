政府刊憲95個地方納強檢　涉超市商場食肆等多個場所

本港Omicron肆虐之下，政府今早(23日)刊憲，要求於指定期間曾身處95個指明地方的人士接受新冠病毒強制檢測。在95個地方當中，89個地方是因應4宗本地／與本地個案有關的個案、3宗與輸入個案有關的個案、1宗曾於香港逗留的非本地確診個案，以及22宗初步陽性檢測個案而被納入強檢；2個地方是由於有寵物店及貨倉採集的環境樣本呈陽性；其餘4個地方被納入強檢是因為葵涌區內採集到檢測呈陽性的污水樣本。有關95個指明地方如下：

1.荃灣綠楊新邨M座

2.藍田藍田邨藍碧樓

3.勞工處 深水埗長沙灣政府合署10樓

4.台食館 深水埗福榮街64號地下

5.肥仔記 深水埗汝州街276號地下

6.大家樂 深水埗長沙灣道241號桂祥大廈1樓

7.雲貴川米線 深水埗西九龍中心8樓美食廣場

8.明德粉麵茶餐廳 藍田啟田大廈地下10號鋪

9.百匯酒家 藍田啟田大廈地下

10.紅蔥頭 深水埗西九龍中心6樓

11.地利亞修女紀念學校(吉利徑) 美孚新邨吉利徑 1-3 號

12.沙田水泉澳邨竹泉樓

13.大嶼山靈隱寺

14.君鴻上海小館 大澳永安街58號

15.銀龍粉麵茶餐廳 荃灣眾安街22號地下

16.銀龍茶餐廳 青衣長發廣場4樓402-403號鋪

17.香港中華基督教青年會 柴灣小西灣邨瑞樂樓地下

18.西營盤高街1A號

19.香港港威酒店 尖沙咀海港城

20.源興隆麵家 西環石塘咀皇后大道西453號地下

21.Xuân Modern Vietnamese 尖沙咀海港城港威商場2樓

22.The Continental Club 尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店

23.嘉嘉好宴會廳 元朗好順泰大廈1樓2號鋪

24.百味軒 元朗俊賢坊2號恆運樓地下

25.明星海鮮燒鵝專門店 西環德輔道西271-285號2樓

26.翡翠海鮮酒家 旺角洗衣街

27.香港中文大學聯合書院學生飯堂

28.利碧嘉音樂藝術培育學院 沙田圓州角冠華大廈2樓

29.香港仔工業學校 香港仔黃竹坑道1號

30.香港理工大學紅磡灣校園紅磡紅樂道8號

31.南豐紗廠荃灣白田壩街45號

32.松悅園耆和護養院 葵涌葵涌邨葵涌商場第3層平台

33.荃灣西如心酒店 荃灣楊屋道8號

34.德昌護老中心(葵興分院)有限公司 葵涌昌年大廈地下F號鋪及1字樓全層

35.四季餐廳 葵涌葵涌邨葵涌商場

36.葵康車仔麵 葵涌葵涌邨葵涌街市地下

37.大生生活超市 葵涌石籬商場二期2樓

38.大生生活超市 青衣長發廣場3樓

39.大生生活超市 荃灣海之戀商場1樓

40.意樂餐廳 青衣長發廣場3樓

41.薩莉亞意式餐廳 荃灣悅來坊B2樓

42.魚米 葵涌石籬商場2期2樓

43.聖公會荊冕堂士德幼稚園 荃灣德士古道67-73號

44.根記歐日汽車維修 大圍積信街77號地下

45.銅鑼灣怡和街1-1L號香港大廈

46.郭汝衡醫生 葵涌葵涌邨葵涌商場114號鋪

47.薩莉亞意式餐廳 荃灣荃薈1樓

48.can.teen 大嶼山香港國際機場一號客運大樓離港層7樓7T090鋪

49.黃英傑醫生 葵涌葵涌邨葵涌商場116號鋪

50.大嶼山香港國際機場一號客運大樓5S030A及5S022

51.全記小店 西貢金寶閣地下9號鋪

52.Lynns Concepts Limited 灣仔富通大廈6樓及7樓

53.仁濟醫院—香港浸會大學中醫診所暨教研中心(葵青區) 葵涌下葵涌分科診所及特殊教育中心地下

54.甜點 荃灣富麗花園商場地下62號鋪

55.牛角次男坊 荃灣荃灣廣場1樓112B及113號鋪

56.麥當勞 荃灣德士古道富麗商場地舖

57.救世軍南山長者之家 深水埗南山邨南明樓201-232及301-332室

58.基督教香港信義會天恩堂 葵涌葵盛圍364號

59.逸東軒 佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

60.丁家衞醫生 荃灣兆和街3號地下

61.御名園 荃灣荃灣千色匯1期5樓

62.半島漁港 荃灣荃灣千色匯1期6樓

63.紅茶 葵涌大廈街5-17號仁雅大廈地下

64.麗香園冰室(大窩口) 葵涌大窩口道15號大窩口商場1期1樓

65.雲貴軒 葵涌光輝圍7-9號光輝大廈地舖

66.金百樂海鮮酒家燒鵝專門店 荃灣大窩口商場2樓

67.釣魚翁燒鵝海鮮飯店 荃灣荃灣千色匯1期5樓

68.銀龍茶餐廳 旺角西洋菜南街59及61號

69.Pacific Coffee 荃灣蕙荃路22-66號綠楊坊1樓F1號鋪

70.香港聯合船塢集團有限公司 青衣島西草灣路108地段

71.新生精神康復會思悅園 沙田亞公角街25號

72.深水埗長沙灣道117-121號祥康大廈

73.大嶼山貝澳新圍村66B號

74.西九龍感化及社會服務令辦事處 九龍深水埗通州街501號西九龍法院大樓A座2樓

75.葵涌葵馥苑安葵閣

76.葵涌葵馥苑樂葵閣

77.葵涌葵涌邨秋葵樓

78.葵涌葵涌邨翠葵樓

79.葵涌葵涌邨春葵樓

80.葵涌葵涌邨夏葵樓

81.葵涌葵涌邨綠葵樓

82.葵涌葵涌邨碧葵樓

83.葵涌葵涌邨芷葵樓

84.葵涌葵涌邨茵葵樓

85.葵涌葵涌邨百葵樓

86.葵涌葵涌邨合葵樓

87.葵涌大窩口邨富強樓

88.瑪嘉烈醫院A3病房 荔枝角瑪嘉烈醫院道2-10號

89.仁濟醫院B座B11N病房 荃灣仁濟街7-11號

90.I Love Rabbit Limited 旺角通菜街160號

91.I love Rabbit Limited(貨倉) 銅鑼灣利園山道27B號1樓

92.葵涌祖堯邨啟勉樓

93.仁濟醫院華懋護理安老院 葵涌荔枝嶺路35號

94.仁濟醫院郭玉章夫人護理安老院 葵涌荔枝嶺路33號

95.明愛景康居 葵涌荔枝嶺路31號明愛賽馬會茘景社會服務中心

詳細可瀏覽以下衞生防護中心網頁連結：www.chp.gov.hk/files/pdf/ctn_20220122.pdf