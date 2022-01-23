91%受訪家長認為校內訓練成效低　團體倡增設訓練券支援外購服務

特殊教育需要學生(SEN)在2020至2021學年有近5.7萬人，佔普通日校小學及中學生的8%。有組織問卷調查顯示，家長認為現時校內訓練存在次數不足、成效低、內容不能滿足特殊群體問題，組織建議增設「訓練券」以支援轉介校外合資格訓練機構，並在全港18區內建立註冊服務單位名册，方便轉介。

社區智庫平台「民生圓桌」於今月17日至21日期間，成功向本港437間小學及民間關注特殊教育需要學生組織發放電郵及電子問卷，截至21日中午已經接獲位327份家長回應，調查顯示有接近30% SEN學生沒有在校接受訓練或沒有被學校安排進行訓練、疫情下在校訓練次數減少或取消，93%家長擔心之前訓練成效付之東流。

調查亦顯示，91%家長認為校內訓練成效較低，需要更多補充支援、有69%家長會選擇報讀校外課程，其中70%家長平均每月支出超過3,000港元。「民生圓桌」建議，政府新財政年度向教育局增撥資源設立「訓練券」制度，為到受疫情關係而無法接受訓練或治療的學生可盡快外購相關服務，並就舉辦之訓練及治療定價格上限，避免「訓練券」被濫收。

另外，政府亦應在全港 18 區內建立註冊服務單位名册，方便各區有需要 SEN 學生由學校作轉介在原區接受訓練或治療，減少交通時間消耗，透過「學校為本」及社區支援雙管齊下，全方位回應SEN 家庭各方面的需要。