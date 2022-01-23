港大副教授蘇國希獲學會頒教學獎　成美國以外第一人

香港大學電機電子工程系副教授蘇國希獲電機電子工程師學會Eta Kappa Nu(IEEE-HKN)頒授2021年度C. Holmes MacDonald傑出教學獎，是首名美國以外的學者獲得此殊榮。蘇在工程學院提出「項目主導」課程設計，透過體驗式學習豐富學生的學習經歷，成功推動一些學生在畢業後創建了數家初創企業。

電機電子工程師學會總部設於紐約，是一個國際大型專業技術組織，擁有來自160多個國家的超過40萬會員。IEEE-HKN C. Holmes MacDonald傑出教學獎每年授予一名大學學者，表揚他們在學術生涯首6年在培養未來電機工程、計算機工程和相關領域人才的特殊貢獻和展示的創意，肯定卓越教學的重要。

蘇是港大未來城市聯合實驗室的聯合主任和創始成員，工學學士（計算機工程）課程的聯合課程統籌主任，也是計算機架構與系統研究實驗室的首席研究員。

蘇被指利用新穎的教學法，用心誘導學生透過實踐實際工程項目，豐富其學習經歷，把本科工程教育提升至更高層次。蘇在成功推動一些學生在畢業後創建了數家初創企業，當中包括ClearBot。蘇在2019年帶領一群港大畢業生成立ClearBot，利用人工智能機械人收集海面的垃圾，比傳統方法更有效和便宜，多年來贏得不少獎項和榮譽。

過去10年，蘇透過他稱為「逆向」學習的方法，透過「項目主導」的課程設計，讓學生從一開始就參與各項實際工程項目，在制定項目的過程中，引導學生思考當中的基礎理論，有效提升學生的學習動機，非常切合現今工程世界的實況。

蘇認為，傳統學習是由下而上，先學習課堂基礎知識，再出外探索實證，這種模式容易與行內的新發展脫節。世界和科技正急速轉變發展，學生必須掌握工程學科的前沿新知。

蘇又指，有興趣深入鑽研基礎學問的學生，他們可以修讀高級或研究生課程，繼續在人工智能、計算機視覺或計算機體系結構等領域探索。其他同學在學習過程中有了項目建構和實踐的經驗，可以進一步把經驗轉化，例如成立初創公司，應付現實世界中的挑戰。

他相信這種教學方法，將會是未來工程教育的大方向。一些海外大學已嘗試把本科課程的設計完全環繞以「項目制定」爲本。