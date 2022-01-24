田徑教練否認4度非禮女學員　辯稱自己正常下不會有生理反應

田徑男教練被指於3年前，帶隊在本地及外地集訓期間，多次相約當中一名當時14歲女學員到其房中，以按摩為名，涉嫌摸女生胸部並打圈非禮，後更疑濕吻且身壓女生，隔衫以陰莖壓向女生私處等。男教練事後被捕，今（24日）於區院否認4項非禮罪受審。控方指男教練曾向警方表示以為與女學員之間互生情愫，且否認與女生親密時陰莖曾勃起，因他「正常情況下，我係唔會有啲咩生理反應」。

33歲被告楊競雄，被控於2019年7月至2020年8月間，分別在日本東京、中國廣州、屯門及荃灣等地，4度非禮女童X。控方開案陳詞指，X案發時年僅14至15歲，曾代表香港出賽；控方指X在2017年因受訓而認識被告，不時會與其他學員隨被告到不同地方集訓及比賽。2019年X與其他學員隨被告往日本東京訓練，因X曾在訓練時受傷，被告深夜着X到其房間替她按摩，期間卻把手指伸入X胸圍，觸摸X胸部並打圈，但無按摩X受傷的位置。

同年8至12月，X與其他學員又隨被告等往廣州及屯門訓練，被告又稱為X按摩着她到其房中，期間觸摸X胸部及乳頭、吻X嘴及以身體壓着她等。X感到驚慌不懂反應，且恐拒絕會影響其訓練；翌年8月尾，X與被告在訓練後叫外賣往被告家用膳，期間被告又稱為X按摩，期間又壓著X吻她身體，X感到被告以勃起的陰莖隔着衣服壓向其私處。X意圖合上雙腳時，被告把她的腳分開，伸手觸摸X胸部，並上下擺動身體。之前相信被告且恐會影響訓練，並沒有向外透露早前的事件，惟該次事件後，X不忍再受辱而向社工揭發事件。

被告於同年11月被捕，警誡下稱「可能處理不當」並知道做錯。被告在錄影會面中，則稱X很尊敬他，並認為2人已產生感情。他知道與X發展親密關係並不正確，但他不知道擁抱接吻會構成犯罪，並認為與不夠年齡的女童發生性行為才會犯法。被告承認曾替X按摩，但否認有非禮X，亦否認陰莖曾勃起，因他在正常情況下，不會有生理反應。

案件編號：DCCC 164/2021