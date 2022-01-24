政Whats噏：人力委員會最快下周傾取消對沖草案　擬下月中首讀　

商討多年嘅取消強積金對沖方案，會係首項提交到新一屆立法會審議嘅修訂草案，目標喺今屆政府任期內獲立法會通過。據了解，勞工及福利局局長羅致光近期分批約見議員講解方案，料下月中可以提交大會首讀。有勞工界議員認為依家係落實方案嘅時候，唔應該「再有返轉頭想法」，但有商界議員就話，該黨立場一直都係反對方案，至於會否讓步，仲要視乎政府最終交上立法會嘅細節如何。

強積金對沖機制一直被批係蠶食打工仔退休儲備。政府喺2018年宣布落實取消強積金對沖「終極方案」，加碼補貼僱主金額，由172億港元增至293億港元，補貼期更大幅增加至25年。政府又要求僱主須每月額外供款僱員薪金嘅一個百分點至專項戶口作儲蓄等，結果方案不獲商界支持。

拖拉幾年，政府喺舊年再拋出新嘅取消對沖方案，公司一年內遣散費或長服金支出總額唔超過50萬港元，若取消對沖首3年內解僱一名員工，需支付3.6萬港元遣散費或長服金，以僱主負擔比率50%計算，理應負擔1.8萬港元，但僱主只需支付「封頂」金額3,000港元，其餘由政府資助。政府當時預計首9年內，協助僱主承擔部分遣散費同長期服務金成本料涉329億港元。

新方案早在上屆立法會提出，但新一屆立法會有唔少新丁，故羅致光頻頻約見多位新議員見面，講解新方案。據了解，局方建議喺立法會人力事務委員會選出主席後，即安排喺下月4日（下周五）舉行特別會議，屆時局方將喺會上講解法案內容。

根據政府早前提交嘅立法議程，有關取消對沖方案嘅條例草案涉及《遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案》及《僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》，將於上半年提交立法會審議。有勞工界議員形容份文件「都幾厚」，強調議會已就取消對沖安排討論咗一段長時間，依家大家基本上都有共識，認為係落實嘅時候。佢唔希望有人喺臨尾「翻盤」或提出其他想法，認為現時方案算係比較平衡，勞資雙方都較易接受，對通過草案有信心。

被問到會否擔心喺議會內有阻力，例如商界議員反對？佢就強調今次政府嘅資助方案，商界基本上都接受，暫時聽唔到原則性反對，希望大家向同一目標工作。至於商界又點諗呢？有商界議員就話局方正相約佢哋會面，笑指其立場一直都係反對取消對沖，不過最終都要睇吓草案內容點樣再決定，笑指「最好唔好搞」。