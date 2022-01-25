43處指明地方納強檢　遍港九新界

政府今日(25日)早上刊憲，要求於指定期間曾身處43個指明地方的人士接受強制新冠病毒檢測。

政府表示，因應7宗本地／與本地個案有關的個案、4宗與輸入個案有關的個案，以及24宗初步確診個案，有41個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 黃大仙現崇山商場

2. 法國東方匯理銀行 金鐘太古廣場2座26樓,27樓及30樓

3. 魚米 荃灣眾安街106號地舖

4. 大埔大埔中心12座

5. 譚仔雲南米線 旺角豉油街50號富達大廈一樓B舖

6. 吉野家 葵涌廣場3樓4號舖

7. 吉野家 葵興Life@KCC 4樓401號舖

8. Unique 上環永吉街30號地舖

9. 合約編號 DC/2019/03 地盤人員辦公室 新蒲崗彩虹道(彩虹巴士總站旁)

10. 仁愛堂胡忠長者地區中心 屯門啟民徑18號仁愛堂賽馬會社區及體育中心4樓

11. 立法會綜合大樓3樓 中環立法會道1號

12. 香港賽馬會天水圍電話投注中心 天水圍天恆邨停車場大樓1樓(1A Zone)

13. 黃大仙龍翔道110號豪苑1座

14. 勞工處 長沙灣政府合署10樓

15. 黃大仙上邨達善樓

16. 大嶼山梅窩梅窩碼頭路16號福安閣B座

17. 黃大仙下邨龍樂樓

18. 紅蔥頭 深水埗西九龍中心6樓

19. 荃灣花園榮華閣(B座)

20. 觀塘和樂邨居安樓

21. 大嶼山東涌藍天海岸6座

22. 英皇佐治五世學校 九龍何文田天光道2號

23. 油麻地御金．國峯1座

24. Aeon 荃灣荃華街3號悅來坊B2-B3

25. 一幸 尖沙咀金馬倫道33號 The Cameron 1樓102號舖

26. 香港專業教育學院 青衣路20號

27. 樂善堂梁植偉紀念中學 青衣長康邨

28. 荃灣智能身份證換領中心 荃灣德士古道50號荃薈2樓S201號舖

29. 黃大仙現崇山6A及6B座eriod(s)

30. 馬鞍山新港城4期E座

31. 嘉諾撒小學 黃大仙親仁街5號

32. 名駒中心 旺角廣東道1145-1153號

33. 荃灣名逸居2座

34. 荃灣東亞花園長發樓

35. 粉嶺嘉福邨福安樓

36. 黃金海岸鄉村俱樂部遊艇會 香港青山公路1號

37. 馬鞍山恆安邨恆江樓

38. 葵涌和宜合道102號成城大廈

39. 筲箕灣愛東邨愛平樓

40. 醫院管理局資訊科技及醫療信息部辦公室 油麻地加士居道30號伊利沙伯醫院綜合服務區一樓

41. 威爾斯親王醫院李嘉誠專科診所北翼3樓

另外，因應在大窩口採集到檢測呈陽性的污水樣本，有兩個指明地方被納入強制檢測公告。包括：

1. 尚文苑 大窩口德士古道69號

2. 大窩口德士古道67-73號(包括聖公會荊冕堂士德幼稚園)

強制檢測公告詳情可經以下衞生防護中心網頁連結瀏覽：