未打針家長或未能入校接子女放學 教評會倡逗留半小時可豁免

新冠肺炎疫情持續，政府為求「谷針」，要求在下月24日起，除獲豁免人士外，所有幼稚園及中小學的教職員及到訪者，須至少接種1針新冠疫苗，才可進入學校。教育評議會今日(26日)表示，有關要求可能會令未打疫苗的家長，未能進入校園接子女放學，望局方可考慮放寬，例如容許學校在指定範圍內，逗留少於半小時的人士可獲豁免。

教評會指，學校「疫苗氣泡」在操作上可能引致部分問題，例如有不少家長未接種疫苗，新要求令他們無法進入校園接子女上、下課。不少學校大門緊貼行車路，如家長聚集或讓小學生自行走出校門，十分危險；如遇下雨天，情況會更為混亂。

該會續稱，接放學家長可能牽涉幾百人，放學時學校沒足夠時間逐一檢查及核實家長的打針紀錄。因應實際操作情況，該會建議容許在學校指定範圍內，逗留少於半小時的人士可獲得豁免，而允許接放學的家長或監護人，在學校指定範圍內，通風環境良好的地方短暫等候，以及為學校提供有效執行「疫苗氣泡」相關防疫措施的更清晰指引。