全球清廉指數港排第12　微跌1級　丹麥新西蘭及芬蘭同居榜首

國際反腐敗非政府組織「透明國際」日前公布最新的2021年清廉指數，在全球180個國家或地區中，香港排名第12位，比2020年微跌1位，得分76分；而丹麥、新西蘭及芬蘭均獲得88分高分，同位居榜首。至於中國內地則上升12位排第66位，獲得45分，略高於全球平均的43分。

清廉指數透過整合多項數據來源，將世界各地專家和商界人士對各地公營領域廉潔程度的觀感編製成一個綜合指數，其中0分表示高度腐敗，100分表示非常清廉。香港方面，組織表示去年國際調查記者聯盟公布的「潘朵拉文件（Pandora Papers）」顯示，不少世界各地政要高官及富豪透過開設空殼及離岸公司挪用公款，問題值得關注，又形容國際反洗錢組織「財務行動特別組織（FATF）」提出加強實質受益權及法人透明度的建議，對香港及新加坡等公眾監察有限、公民社會空間受限的地方而言尤其重要。

翻查資料，「潘朵拉文件」揭露前特首梁振英在任內透過兩間離岸公司，持有戴德梁行在日本業務公司的30%股權，他在2015年12月出售股權獲20萬英鎊(折合約230萬港元)，惟一直未有公開申報。梁及後稱制度只要求申報直接持有的股權。

自「清廉指數」在1995年首次公布以來，香港一直保持在全球最廉潔的20個經濟體內，其中於2020年排名第11位，是該指數推出以來香港獲得的最高排名。