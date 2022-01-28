假難民禍港無寧　仙師批及早遣返

假難民纏港禍港多年，偷渡客濫用免遣返聲請程序，留港做黑工與港人爭飯碗，甚至加入黑幫從事非法勾當，作姦犯科，劣漬斑斑，但港府偏偏對此治安毒瘤視若無睹，更枉花巨額公帑養瘤為患，過去7個財政年度累計燒63億港元公帑，而2021/22年度相關預算更高達12.7億港元。黃大仙繼去年就假難民問題賜予「木蘭從軍」中吉籤，預示要等到虎年至龍年才有轉機後，今年再賜中平籤「莊周活鮒魚」，警醒港府問題已達關鍵時刻，必須坐言起行，當機立斷，否則兩敗俱傷，港人當災。

第71籤籤文為「涸轍之中鮒困之，窮通自可卜當時，若能引得西江水，他日成龍也未知」，典故則為「莊周活鮒魚」，戰國時代文人莊周家貧，向監守河道的官員借粟米，但官員卻答應取得俸祿後借他三百錢。莊周回答說，他在途中遇見一條小魚，被困在車輪壓成的水坑裏，小魚說自己是東海的神聖，希望得一斗升水維持生命。莊周則答應魚將西江的水引來為其解困，小魚卻說即時只需一斗升水已能活命，若要待西江水到來，相信已變魚乾了。

玄學家周漢明以「及早解決」四字總結此籤之意，並指籤文若問假難民之事，可解現時情況受困難得貴人協助，需要立即修善，宜早不宜遲，如魚失水，不能等待，即港府不宜再拖拖拉拉，應「瞓醒」當機立斷，解決假難民問題，否則香港將愈來愈困難，若困到無可救藥時便後悔莫及。

周又指出，魚需要水才能生存，而人需要錢才能生活。籤文中的小魚就是問題中的假難民，現時處於乾涸的小坑中「叫救命」，即假難民已處於水深火熱之中待救，預計若港府未有措施應對，假難民將會作奸犯科，與他們相關的罪案將有幅上升，成為隱患。反之，若港府能送走假難民，不論是遣返回原居地，或是要求外國等「西江水」收留，該等假難民有望生活改善「成龍」。他又勸勉假難民三思，無謂留在本港乾涸的小坑爭飯吃，生活環境又惡劣，再留下也沒有好運，離開反而有更好的環境。

翻查入境處資料，去年首3季接到2,205宗免遣返聲請案件，其中1,459宗已經完成審核，96宗為撤回及毋須跟進，其餘仍在處理當中，而未完成個案累計只有1,213宗，當中有54%為逾期逗留者，41%為非法入境者。但據入境處紀錄，由2009年底至去年9月，在入境處完成審核的24,447宗聲請中，獲確立的酷刑或免遣返聲請只有272宗，僅約1.1%。