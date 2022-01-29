逾90%基層兒童奶類製品攝取不足　新手媽苦候諮詢1個月僅獲奶粉

兒童成長階段營養要跟足，惟有研究顯示，本港基層兒童嚴重營養不均，偏食問題嚴重，其中有逾90%未有攝取足夠的奶類製品！然而，社區針對小童營養不均的支援不足，更有3個月大的嬰兒因過輕亟待援助，卻苦等1個月輪候健康院營養諮詢服務，而診症時間卻匆匆完結，僅獲提供增肥奶粉，新手媽媽心中萬千疑問卻無從解答。有團體早前推出社區流動營養診所，為低收入家庭度身訂造兒童營養建議，又呼籲父母切勿用責備的方式糾正子女偏食問題，應尋求專業人士協助。

民社服務中心聯同香港社區營養師協會於2021年，進行為期1年的「社區流動營養診所試驗計畫」，調查246名來自低收入家庭、年齡介乎6至11歲兒童的營養狀況，並為他們提供3次免費營養諮詢，教導營養知識、烹飪知識及度身訂造營養食譜，以及進行4次焦點小組教育，幫助父母正確管教子女偏食問題，其中有31戶有需要的家庭亦獲安排見社工。團體於今日(29日)發布《基層兒童營養情況》研究報告。

研究結果顯示，246名受訪兒童中，只有8.1%的基層兒童攝取足夠的奶類製品，嚴重不達標；超過60%基層兒童蔬果攝取量不足；超過50%穀物類攝取量不足；約15%肉類攝取量不足。註冊營養師袁凱琪表示，營養不均對兒童影響深遠，除了容易過重或過輕，也可能便秘，骨骼及腦部發展也會受影響，如體型或身高不理想，也會影響兒童的自尊心和自信。

另一註冊營養師黃穎羚指出，經整理訪談所得資料，兒童營養失衡有6大因素，包括兒童喜好、父母營養知識、食物價格、父母的喜好、父母廚藝，以及兒童對健康食物的接觸。調查結果顯示，超過90%受訪家長未能正確掌握營養知識，例如父母不知道兒童每日要飲2杯牛奶，也可以用乳酪或加鈣豆漿代替；亦有父母誤以為多飲水就可以解決便秘問題等。面對子女偏食問題，有父母傾向過於遷就子女的喜好，例如子女嗜甜，便買高糖份的朱古力奶；子女不喜綠色蔬菜，便只挑選其他顏色的蔬菜。另外，也有父母選擇利誘、責罵等方式，除了影響親子關係、用餐氣氛，更無助糾正子女偏食的習慣。

而且，有家長面對子女營養不均的問題，帶著滿腹疑問，卻未有適當途徑獲得資訊。註冊社工林敏芝表示，曾有新手媽媽的3個月大嬰兒體重過輕，排了整整1個月才輪候到母嬰母嬰健康院的諮詢服務，但諮詢卻草草了事，該媽媽僅獲發增肥奶粉，根本沒有時間仔細解答她的問題，且第2次覆診已不是同一人，導致治療缺乏連貫性。

註冊營養師梁穎恩表示，經過營養師及社工的介入，父母的營養知識及烹調技巧有所改善，兒童在五大食物類別的攝取量也更平均，其中54.5%兒童的便秘問題得到改善，66.7%的偏食行為減少。梁強調，計畫注重掌握兒童的喜好，提出建議，例如在大量喜歡的食物中，加入一點不喜歡的食物，減低兒童的厭惡。她又建議家長多鼓勵子女嘗試不喜歡的食物，起碼要10至15次的嘗試才可戒除偏食的習慣，鼓勵父母不要輕言放棄。

團體又建議政府每年為小學生提供45分鐘免費營養諮詢服務，如果有需要覆診，每次諮詢起碼要30分鐘，才更有效解決營養問題。政府也可資助有困難的家庭使用地區康健中心的營養諮詢服務，讓專業人士跟進營養不均的情況，並考慮為全港小學生提供營養早餐，包括1份牛奶、1隻雞蛋及適量水果。