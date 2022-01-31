東方日報A1：接種率要九成　復市先有得傾

港府防疫不力令新變種病毒Omicron入侵並植根本港，當局為截斷疫鏈不理百姓死活，一刀切收緊防疫措施，多個行業被迫停業。今日大除夕本應普天同慶，惟市面異常冷清。食物及衞生局局長陳肇始表示，只要本港首針新冠疫苗接種率趨向90%，才可有望放寬停業令。惟翻查政府數據，現時全港5歲或以上「適針人口」達715萬人，而首針接種人數僅535萬人，則仍有179萬人未打針。若以過去7日日均只有約1.6萬人打首針的速度而言，即百業仍需捱多4個月，才有望接種率達90%「解封」社交距離措施。百業炮轟港府擺明為「谷針」而令市民「無飯開」，停業損失慘重，要求盡快復市。

疫下當局實行多項嚴謹防疫措施，包括食肆晚市禁堂食，並關閉健身室、美容院等表列處所。政府早前公布將於2月下旬推行「疫苗通行證」，屆時市民進入食肆等場所時須接種疫苗。陳肇始昨日稱，當局只要向首針90%接種率的目標邁進，便可考慮以通行證為基礎，視乎疫情發展，調整多項社交距離措施。

不過，截至昨日晚上8時，全港5歲或以上可接種疫苗的715萬人中，只有約535萬人打了第一針由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗。換言之，本港尚有179萬多名可以打針的市民仍未打針。此外，過去7日平均每日只有約1.6萬人打了第一針，若該接種速度不變，即不同業界需要等待接近4個月，才能達到調整社交措施所需的90%接種率。

香港餐飲業協會會長黃家和批評，港府對逐步放寬防疫措施說法不一，陳肇始稱接種率要達90%，專家卻提出只需達80%即可，訊息混亂。他建議待本港實行「疫苗通行證」後，可在接種率未達標的情況下有限度地放寬措施。他亦推算第5波疫情將令飲食業損失35%生意，農曆新年未能開晚市，加上3至4月為飲食業淡季，估計若等到接種率達90%才放寬食肆營業限制，將有多間餐廳結業，估計飲食業失業率可達15%。

健身業界亦坦然「難捱」數個月才復業。健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，港府發放的新一輪防疫抗疫基金，金額不足以交租。他批評港府谷針令業界「無飯開」，粗略估計整個業界在第5波疫情被迫停業將造成以億元計的損失。他強調，健身行業有「看不到的損失」，例如客人一段時間沒有恒常到健身中心做運動，或會失去做運動的習慣，健身業又要再花時間累積愛做運動的客人。

香港酒吧業協會主席錢雋永則表示，酒吧業界根據早前幾波疫情，預算是次疫情至少要再等待兩個月才可復市。他相信即使當局逐步放寬表列場所，酒吧將是最後順位。他以本港約1,110間酒吧推算，保守估計疫下業界每月至少損失5億元，當中近70%酒吧更因未能營業而無法支薪予員工，相信受影響員工涉及逾8,000人，包括兼職員工及清潔工。他透露有不少員工需「借糧」過年，建議港府重推「保就業」直接援助僱員。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦批評，港府推「疫苗通行證」將谷針目標放於全港市民身上，未有如外國般先處理高危感染群組，例如長者，政策捉錯用神。他又指，去年9月本港疫情相對緩和，當局卻無把握時間推高接種率，直至現時社區再次大爆發才「臨急抱佛腳」。

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