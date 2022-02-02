再多2長者打針後2周內死亡　專家評估與疫苗無關

再多2人接種新冠疫苗後死亡！衞生署今日(2月2日)大年初二公布，截至本周日(1月30日)晚上11時59分的過去1周，署方共接獲92宗涉及曾打針人士的異常事件報告，當中包括2宗曾經於離世前14天內打針的死亡報告，個案涉及2名分別63及85歲男子，均沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

本周日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結38宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為當中15宗個案與疫苗接種沒有關聯，另有10宗仍待取得更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。

根據醫管局資料，上月3日至本周日期間，未有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有166宗，而有接種疫苗紀錄的死亡個案比率為每10萬人有10.3宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。當中未有接種疫苗紀錄的急性中風或急性心肌梗塞死亡個案比率為每10萬人有8.2宗，而有接種疫苗紀錄的同類死亡個案比率則為每10萬人有0.9宗。

此外，未有接種疫苗紀錄的流產個案比率為每10萬人有40宗，而有接種疫苗紀錄後流產的個案比率為每10萬人有11宗。根據上述數字的統計分析，未有證據顯示接種疫苗增加接種者的死亡或流產風險。

過去1周本港市民合共接種了約1,112萬劑新冠疫苗。已接種最少1劑疫苗的市民約536萬名，佔全港12歲或以上人口的79.4%。衞生署共接獲6,885宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.06%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括63宗涉及曾經於離世前14天內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0006%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。