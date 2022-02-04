運輸署與2政府部門因應最新防疫措施　今日起調整部分服務

運輸署昨日(3早)表示，為配合政府宣布的最新防疫措施，以阻止病毒進一步在社區傳播，運輸署將於今日(4日)起調整服務，直至另行通知。

牌照及相關服務詳情如下：

（一）金鐘、長沙灣、觀塘及沙田的牌照事務處將會暫停即時申請的櫃位服務，但會繼續處理已在網上登記預約的櫃位服務，及經投遞箱、郵寄或網上遞交的申請。未有預約的市民可經郵寄或網上遞交申請，亦可於星期一至五上午9時至下午5時，利用設置於各牌照事務處的投遞箱遞交申請。在郵寄或投遞申請時，請把已填妥的申請表格、所有所需文件及應繳費用（以劃線支票形式，抬頭註明「香港特別行政區政府」）放入信封內，切勿投寄身分證明文件正本及現金。

運輸署呼籲有需要的市民盡量透過網上登記預約服務。如經投遞箱遞交申請的人士，請在信封上註明有關車輛的車牌號碼及車輛牌照到期日，並在申請表上留下日間的聯絡電話，以便職員更快識別及跟進較緊急的申請。此外，市民遞交牌照申請時，應確保已填妥相關申請表，並附上所有所需文件及填上正確金額的支票，以便申請能夠從速處理。為免不必要的延誤，市民應盡量在牌照到期日前兩至三星期投遞申請。

（二）金鐘的公共車輛分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設於金鐘的香港牌照事務處的投遞箱遞交公共車輛牌照申請。運輸署會按既定程序審批有關申請，並於批核完成後把相關牌照／許可證／批准信郵寄予申請人。

（三）金鐘的車輛記錄辦事處、駕駛執照記錄辦事處及違例駕駛記分辦事處將會暫停提供即時申請的櫃位服務。有關駕駛執照吊銷期滿後領回執照之查詢，請致電聯絡駕駛執照記錄辦事處或違例駕駛記分辦事處。

（四）上環的過境服務分組將會暫停提供即時申請的櫃位服務，市民可利用設置於過境服務分組的投遞箱遞交申請。運輸署會聯絡個別申請人跟進申請。

車輛檢驗服務詳情如下：

運輸署轄下的車輛檢驗中心會繼續為已預約的車輛提供車輛檢驗服務。因在車輛續領車輛牌照前需通過車輛檢驗，市民應盡量提早排期遞交驗車申請。運輸署因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。運輸署會繼續密切留意疫情發展，並配合政府的抗疫措施及安排調整服務，並會適時通知公眾。市民如有查詢，可致電運輸署相關辦事處。

另外，因應疫情最新情況，以及政府宣布僱員特別上班安排和暫停非必須公共服務，環境保護署（環保署）今日(4日)至本月(11日)調整公共服務安排及暫停開放轄下部分公共設施。各「回收環保站」和「回收便利點」會繼續開放收集可回收物，「回收流動點」則維持有限度服務。環保署會透過手機短訊、Facebook等途徑通知已預訂部分設施的市民有關暫停開放設施的安排。

此外，民政事務總署（民政總署）今日(4日)宣布，因應2019冠狀病毒病的最新情況，民政總署由今日至本月(11日)的服務安排如下：

18區民政諮詢中心和民政總署遺產受益人支援組將暫時關閉。市民可透過各區民政事務處的通告及瀏覽民政總署的網站www.had.gov.hk，以電話方式預約作私人用途的聲明／宣誓服務及協助開啓保險箱的遺產服務。牌照事務處的辦事處將暫停開放。有關酒店、賓館及其他處所和娛樂牌照的申請，可經郵寄或電子方式提交。有關申請表及提交詳情，請參閱牌照事務處網頁www.hadla.gov.hk。所有社區會堂及社區中心（除用作臨時避寒中心、臨時庇護中心或疫情防控工作外）繼續暫停開放。民政總署查詢熱線（2835 2500）以及家居檢疫支援熱線（2835 1473）的服務時間維持不變。