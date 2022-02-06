廉署康文署各有1人染疫　跑馬地遊樂場內緩跑徑暫停開放

康樂及文化事務署今(6日)公布，一名於灣仔區跑馬地遊樂場上班的一級工人染疫，跑馬地遊樂場內的緩跑徑暫停開放至明日(7日)上午7時，以進行全面徹底清潔和消毒。另外，廉署發言人今表示，得悉一名執行處助理調查主任昨日(5日)染疫，他在北角廉政公署大樓工作，最後一次返回辦公室上班日期為上月28日。

康文署指，該名員工最近沒有外遊紀錄，最近一次上班日期為上月30日，工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，與人接觸時有保持適當的社交距離。她早前因其居住大廈有確診者，故進行病毒測試，並獲通知初步確診。康文署正安排與該名員工一同執勤的同事接受病毒測試，並已按衞生防護中心指引，全面清潔及消毒該名人員的工作地點及公用設施。

而廉署發言人則表示﹐該名廉署人員在執勤期間沒有接觸公眾人士，已按衞生防護中心指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。與該名助理調查主任有接觸以及同層工作的廉署人員，亦會按指引接受病毒檢測，並於等候檢測結果期間在家工作。廉署已調配人手，以確保服務不受影響。