楊浩然以私人理由退出民主黨　曾助許智峯提私人檢控

民主黨近年因未來去向鬧分歧，其中有中委會成員早前已退黨，該黨中委會本月中亦將就副主席梁翊婷、黨員蘇逸恒及「元老」李華明違黨規擅自支持立法會候選人，分別被革除及凍結半年黨籍的建議作表決。據了解，中西區區議會副主席楊浩然以私人原因，退出加入22年的民主黨，並在昨日(5日)向黨友道別。他曾協助正被警方通緝的前民主黨議員許智峯提出私人檢控的代表律師。

楊浩然現為中西區寶翠區議員，1999年以民主黨牌頭參選東區區議員，惟未能進身區議會。2003年楊轉戰中西區便成功當選，至2011年落敗。在2019年反對修訂《逃犯條例》風波，楊再次成功重返議會，並當選該區議會副主席。

本身為律師的楊浩然就曾為許智峯代表律師，許在2020年申請以私人傳票，檢控2019年11月交通部警署警長涉於西灣河向少年開槍，及2019年10月的士司機鄭國泉涉於深水埗剷上行人路撞人的兩宗案件。及後許公開就私人檢控眾籌300多萬港元的核數報告，其中律師費高達112萬港元，被質疑楊有瓜田李下之嫌。