地政總署逐步推出三維數碼地圖　料2023年起覆蓋全港

日常生活不時需要應用「空間數據」，其中包括利用手機地圖尋找路線。地政總署發展「空間數據共享平台」，並分階段推出全港三維數碼地圖。新一代的可視化三維地圖模型的準確度約為正負1米，並有望可於2023年底逐步覆蓋全港範圍。另外，地政總署以先導計劃形式，完成製作主要位於九龍東內158幢建築物的三維室內地圖，並計劃於2023年年底前完成1,250幢分別座落於全港的建築物的三維室內地圖。

地政總署助理署長(測繪事務)朱紹基指，地政總署正陸續開發3項三維數碼地圖產品，分別為三維行人道路網，顯示地形、建築物及基礎設施外貌的可視化三維地圖，及三維室內地圖。三維行人道路網全長達8,300公里，涵蓋全港市區及5個主要離島(大嶼山、南丫島、長洲、坪洲和馬灣)上公眾可通行的範圍，包括行人天橋、行人隧道和各港鐵站非付費區域、公園及部份連接公眾通行範圍的商場通道等。整個道路網以三維形式記錄，並支援各類創新技術，如擴增實境導航或語音導航等。

朱續說，香港天橋多、斜路多，三維行人道路網使用三維數據，可分辨上落斜行人路、提供行人徑的長度等，有助尋找最快及最直接的路線。另外，為配合使用輪椅人士搜尋合適的出行路線，三維行人道路網亦覆蓋公共設施出入口的無障礙通道、公共升降機位置及其開放時間等，並每3個月定期更新。

三維行人道路網亦會進行優化工作，由現時的市區範圍伸延至鄉郊地區及郊野公園內的行山徑，並為現有的室內行人道路網加入開放時間，預計優化後的數據將可於今年內逐步開放。

朱又介紹一輛協助製作三維數碼地圖的測量車。測量車裝有車載移動測繪系統，測繪系統包括車頂的360度全景攝影機，以六個鏡頭同時拍攝，合成3,000萬像素的影像；車身兩邊各有3部高清相機；而車尾2個鏡頭則主要拍攝地面資訊，如道路保養狀況等。