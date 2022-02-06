研發商指港府已購逾百萬套快速測試　醫生建議重複檢測

各區爆疫，新冠檢測點均現長長人龍，大批市民等候接受檢測。港府日前宣布計劃推行全民自願快速檢測，將向市民派發千萬個快速測試套裝，讓市民願檢盡檢。有本地快速測試產品研發商向傳媒透露，當局已向公司採購逾一百萬套測試套裝。亦有供應商指快速測試準確度達85%以上。傳染病專家就稱，快速測試可能出現假陰性，建議市民重複做檢測。

政府正在大批採購快速測試套裝，以推行全民自我快速檢測，尤其派測試包予清潔工、保安，以及污水樣本驗出病毒的居民。有研發商透露，當局已向他們採購逾100萬套快速測試套裝，每套價錢不超過100港元。

政府指定快速測試產品「妥析」的供應商相達生物科技行政總裁招彥燾表示，其超過兩萬個測試樣本和核酸測試對比，準確度85%以上，而當病毒量不太低時，其快速測試的準確度超過90%，若果CT值在30以下，準確度接近100%。但招指出，快速測試不適合6歲或以下幼童，以免家長為幼童採集樣本時弄傷他們，建議改用深喉唾液或糞便樣本檢測。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷則指，快速測試敏感度較低，而Omicron潛伏期的首兩天或現假陰性，每5個患者可能有1人出現假陰性，而潛伏期可達7天，建議市民要重複做測試。曾又指，市民若發現測試結果呈陽性，應留在房間獨自隔離，消毒曾使用的物品，並盡早通知衞生防護中心。