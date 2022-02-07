政Whats噏：在囚張超雄怕冷　過來人邵家臻教路要先學捱凍

寒風伴隨虎年來臨，添衣保暖乃屬常理之事，惟在囚人士需依獄中規矩穿衣。社福界前議員邵家臻今日(7日)就喺社交平台貼文，話正在囚嘅民主派前議員張超雄好怕凍，希望佢可以喺物資稀缺嘅情況下捱過。作為過來人嘅邵亦都教授囚友着衫攻略，話唔好一次過着哂6件衫，真正凍時先逐件添。

張超雄因違反《立法會（權力及特權）條例》「藐視罪」，被法官批評行為干擾議會運作，喺上周五(4日)被即時判處3星期監禁。之不過，已經踏入花甲之年嘅張超雄，唔知可唔可以忍受到有風刀霜劍之謂嘅監房地呢？所以，邵家臻對呢個情況都好擔心，身為過來人嘅佢，早前曾就違法佔領行動案而度過8個月嘅鐵窗生涯，佢透露監房凍嘅時候比市區低2度，所以對於怕凍嘅囚友來講，又喺多一重難捱。

邵亦分享以前嘅獄中往事，話監房規矩一視同仁，凍嘅時候有6件衣物，亦都要跟住次序着，要適應在囚生活，必先練習捱凍。所以邵都建議唔好一次過將6件衫着上身，反而喺可以唔着就唔着，等真正凍嘅時候先添衣，佢仲特別提到張超雄好怕凍，希望佢可以好好捱過。