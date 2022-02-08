馬鞍山設火眼實驗室　200內地人員來港協助　料每日檢測達10萬次

本港新冠肺炎確診數字大幅增加，政府早前宣布將於馬鞍山體育館設置「火眼實驗室」，將全港每日檢測量增至30萬次。負責的華大基因的華昇診斷中心負責人表示，是次實驗室的運作模式與前年一樣，目前有100至200名內地人員正在前往或已抵港，屆時每日做到10萬次單管測試並沒有問題。他亦指，若果疫情仍有持續，「火眼實驗室」可不用拆卸。

馬鞍山的「火眼實驗室」預計在本月落成，而實驗室是華大基因旗下的品牌，可以24小時運作。本港曾在前年8月於中山紀念公園體育館設立火眼實驗室，為全民檢測做化驗，當時設有16個氣膜實驗室，共有400名工作人員。

負責人表示，檢測站的人手是大挑戰，其中後勤負責測試的實驗室人員暫有足夠人手，不過前綫的檢測員如護士的人手則較為緊張，公司會增聘人手應付。

連日來有大批市民在社區檢測中心及流動檢測站大排長龍等候檢測，負責人認為，流動採樣站有限制，例如不能在同一地點設置太多採樣點，以兼顧感染控制，形容採樣的工作始終有「樽頸」。