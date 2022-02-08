女作家張潔美國病逝　曾兩獲茅盾文學獎

由中國作家協會主辦的網站「中國作家網」周一（7日）發布消息稱，當代著名女作家張潔因病於今年1月21日在美國逝世。張潔是中國新時期文學的代表作家，曾於1985年和2005年獲得茅盾文學獎，成為首位兩次獲得該獎的作家。

張潔祖籍遼寧撫順，1937年生於北京市，畢業於中國人民大學。1978年，她開始發表文學作品，短篇小說《從森林裏來的孩子》獲得1978年全國優秀短篇小說獎；1979年發表的《愛，是不能忘記的》亦在社會上引起廣泛影響。1980年，張潔調至北京電影製片廠任編劇；翌年調入北京市文聯，成為專業作家。

張潔在創作生涯獲得過多個重要獎項，包括：反映工業經濟改革的長篇小說《沉重的翅膀》於1985年獲得第二屆茅盾文學獎；2005年再憑《無字》獲得第六屆茅盾文學獎。她又著有散文、隨筆、傳記等，其中長篇散文《世界上最疼我的那個人去了》曾被改編為同名電影，獲得第六屆中國長春電影節優秀華語故事片獎、第九屆中國電影華表獎優秀故事片獎。其作品亦被翻譯成多國文字出版，獲意大利騎士勳章及德國、奧地利、荷蘭等多國文學獎。

2006年，張潔開始學習繪畫。2014年第一次在北京舉辦了「張潔油畫作品展」，在畫展開幕式上出乎意料地宣布了自己的遺囑：死後不發訃告，不遺體告別，不開追悼會，也拜託朋友「不發表紀念文章」。