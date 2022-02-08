動態清零定義含糊不清　團體促政府清晰解說

疫情數字創新高，坊間開始質疑政府「動態清零」的抗疫手段，亦不清楚與「清零」之間的差別。有團體今日(8日)到政府總部請願，指市民對「動態清零」概念認知不足，政府應加強解說工作，即出現本土病例時，通過綜合防措施撲滅疫情。另外，團體又促請政府增加接種誘因，並提供相關配套資源，同時為受圍封檢測而未能上班人提供津貼，又指現時不應考慮「與病毒共存」。

社區智庫平台「民生圓桌」於今年1月31日至本周日(6日)訪問1,302名市民，83%受訪市民贊成政府現階段以「動態清零」作為抗疫手段，而政府應持續分別發布因感染新冠Delta及Omicron死亡、重症、入院數字；同時58%受訪市民贊成長遠應為病毒常態化作準備。此外，有62%受訪市民認為政府與其不斷收緊防疫政策，倒不如為接種疫苗提供誘因及考慮修例，目標是第一劑達90%接種率，以減低重症死亡率。

「民生圓桌」發起人、西貢區區議員張展鵬及張美雄，建議政府採用先堵漏及「動態清零」的方案，而與其不斷收緊防疫政策，倒不如為接種疫苗提供誘因，包括提高接種疫苗人士免稅額或增加長者醫療券金額作體檢用途，並善用疫苗通行證，增加市民整體接種率至90%以上。

除了增加檢測量，團體亦建議政府在全港18區增設津貼或免費予長者、長期病患及有過敏歷史注射前身體檢查中心，令他們可放心接種新冠疫苗。同時間亦可向不合適接種人士發豁免證明書。此外，政府應考慮增設強制檢測在職人士每人每日300港元津貼 ，短期內全民派發快速檢測包等。2名議員亦透露當局只為每名區議員提供100個檢測包，惟區內需求龐大，促請政府從善如流，提供更多快速檢測包，令市民可自行檢測。