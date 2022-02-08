逾8成受訪家長憂慮副作用　不欲為子女接種新冠疫苗

8成受訪家長在沒有任何政策限制的情況下不欲為子女接種新冠疫苗。

港府宣布推出多項政策「谷針」之際，香港教育大學幼兒教育學系今日（8日）發布兒童接種新冠疫苗意願的家長調查，約80%受訪家長不欲為子女接種新冠疫苗，憂慮疫苗對子女的安全性，擔心子女接種後出現副作用。該學系教授建議當局加強向家長提供有關兒童接種新冠疫苗的效用、安全性等資訊，供家長考慮是否為子女接種新冠疫苗。

教大幼兒教育學系在上月20日至27日期間成功透過社交平台、1,044間幼稚園及517間小學，以網上問卷形式訪問11,141位5歲或以上幼稚園及小學學生家長，了解他們對於安排兒童接種新冠疫苗的意向、對效用及安全性等看法。

調查發現，在沒有任何政策限制的情況下，僅得9.7%受訪家長表示同意安排子女接種新冠疫苗，不會安排子女接種疫苗的比率高達84.6%；而當復課安排需要考慮兒童疫苗接種率時，亦只得13.5%家長表示會安排子女接種疫苗。調查亦發現，13.9%受訪家長同意兒童接種新冠疫苗是安全，84.5%家長同意對兒童接種新冠疫苗可能出現的副作用感到憂慮。

在調查期間，只有34.3%受訪家長指在過去一星期經常主動尋求有關兒童接種新冠疫苗的資訊，同時亦有約33.4%家長指得到有關兒童接種新冠疫苗成效的資訊。幼兒教育學系助理教授黎建斌指出，調查結果反映家長需要獲得更多有關兒童接種疫苗的資訊，建議當局加強向家長提供有關兒童接種新冠疫苗的效用、安全性等資訊。

現時年滿5歲兒童可以接種兩款新冠疫苗，包括由內地研發的科興疫苗，以及由中國復星及德國藥廠合作的復必泰疫苗，而科興疫苗的適用年齡亦於上月涵蓋3至17歲人士。