網上發刀具照圖恐嚇　前區議員何惠彬囚5周

已辭職的前元朗區區議員何惠彬，在2020年3月於其個人facebook頁面發文，稱收到街坊投訴有人在天水圍天耀邨內聚賭，計劃到場「掃場」，並附上一張刀具照片。經審訊後，他於上月被裁定企圖刑事恐嚇罪成，今日（8日）在屯門裁判法院被判監5星期。裁判官施祖堯指，被告身為時任區議員，企圖以恐嚇方式處理街坊聚賭問題，行為針對市民及有計劃，加上被告堅持自己沒有恐嚇他人意圖，欠缺悔意，故須判處阻嚇性刑罰，以反映案件嚴重性。

32歲被告何惠彬，被告早前定罪成後獲准保釋，以待索取社會服務令報告。惟裁判官今表明傾向判監，並指被告向感化官堅持自己沒有犯案意圖。辯方則指，雖然被告有此說法，但經過本案後，被告知道自己的用字會令他人感到蘊含暴力，被告為自己一時衝動而道歉，希望可以透過社會服務令補償。辯方又引述報告指，被告背景良好及不知道行為會招致嚴重後果，感化官建議80至160小時社會服務令。

裁判官判刑時，提到被告案發時為一名區議員，被告有責任服務公眾，卻企圖以恐嚇方式處理街坊聚賭問題，被告行為針對市民，而且貼文中有「棍棒刀鋸我都有」等字句，施官認為被告有計劃犯案，被告在其區議員專頁發布貼文及表明會獨自「掃賭檔」，亦顯示被告對其行為感到自豪。施官指，被告以處理聚賭為由作出恐嚇行為，案情嚴重，而且被告向感化官堅持無恐嚇他人意圖，欠缺悔意，須判處阻嚇性刑罰，以反映案件嚴重性。施官以即時監禁6星期作量刑起點，但考慮到被告為公眾服務多年，亦是初犯，故最終判監5星期。

控罪指，何惠彬於2020年3月21日，在香港企圖威脅他人會使其人身遭受損害，意圖使他人受驚。案情指，何於案發當日在社交媒體面書上發布公開貼文，內容指他將會在3月23日到天耀邨耀逸樓地下休憩處掃賭檔，貼文提到用具時，又指「未諗好帶乜，棍棒刀鋸我都有」。

案件編號：TMCC1376/2021