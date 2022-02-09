深水埗富悅樓揭29人染疫　大埔宏志閣亦揪4病例

深水埗富昌邨富悅樓的污水樣本對病毒呈陽性，政府周一(7日)7時起圍封該大廈進行強制檢測，居民須於凌晨零時前到檢測站採樣，原本預計封區行動昨日(8日)早上10時完成。政府宣布在周一的圍封檢測行動中發現22宗初步陽性個案，情況令人憂慮，鑑於富悅樓具有極高感染風險，決定將圍封行動延長至今晨(9日)，期間大廈居民需要再進行強檢，以免病毒進一步擴散，行動於今晨8時30分完成。

政府表示，截至今日凌晨零時，富悅樓在兩次強檢中共4,820人次進行檢測，當中發現29宗初步確診個案，政府亦派員到訪該大廈約875戶，當中76戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

另外，大埔大埔公路元洲仔段3821號宏福苑宏志閣亦納強制檢測，期間約530名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現4宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪248戶，當中28戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。