拒打針「炒魷無罪」　平機會指無損員工權益　議員憂現解僱潮

若僱員拒絕接種疫苗未能上班導致被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。

政府昨日(8日)公布計劃修訂《僱傭條例》，若僱員拒絕接種疫苗而未能上班，最終導致被解僱，將不會被視為「不合理解僱」。平等機會委員會主席朱敏健今日(9日)表示，認為法例不會帶來根本轉變，僱主仍要考慮員工提供的豁免接種證明，並要理解和體諒員工情況，惟有勞工界代表稱部分僱員反映獲得豁免打針證明有困難，亦有飲食業代表指未打針主要涉及較年長和有健康問題的從業員，呼籲僱主不要直接解僱員工。

朱敏健稱，政府透過修例發出更明確訊號，讓社會知道疫情嚴重性，並非要求僱主解僱未打針員工，而是當僱主選擇解僱有關員工時，可以減少憂慮，至於僱主是否「不合理解僱」員工，除了涉及解僱原因和背景外，亦要視乎解僱條件和賠償，若市民覺得受到歧視，可以向平機會求助。

議員鄧家彪則指，部分僱員反映獲得豁免打針證明有困難，目前政府有提供指定表格，讓醫生證明病人可豁免打針，希望政府多宣傳，又期望醫學會配合呼籲醫生使用有關格式，作客觀和專業評估，又促請政府提供足夠時間，讓不適合接種疫苗的員工找醫生評估。

稻苗學會主席徐汶緯表示，飲食業90%多員工已經接種疫苗，相信未打針主要涉及較年長和有健康問題的從業員，呼籲僱主不要直接解僱員工，可先與員工商討，又希望政府交代，若接種率提高，飲食業可否放鬆營業限制。

餐務管理協會主席梁振華則指，全部食肆宴會需要暫停，大型中式宴會場所損失慘重，在暫停晚市下，整體業界已減少80%生意，希望政府落實疫苗通行證後，盡快容許餐廳恢復晚市，又認為政府支援無法彌補所有損失，希望食肆業主體諒，盡量減租。