與學生會關係健康　恒生何順文：考慮完成校長任期

近年多間大學學生會不被大學承認、收回會址等，香港恒生大學校長何順文今(9日)表示，校方現時與學生會雙方關係正常、健康，而大學關注學生發展，校方與學生有緊密溝通，並會聆聽學生意見，他們亦可隨時約何傾談。近年亦有多間大學校長宣布提早離任，或不再續約，何順文指現時的合約並未完結，自己積極考慮完成任期。

他又指，自己已擔任校長8年，比起大學校長平均任期不足5年為長。至於會否續任屬言之過早。何又分享大學最新發展，他指恒大是本港首間採用住宿書院制度的自資院校，最近4所書院均獲得巨額捐助，因此4個書院有新命名，包括利易海倫博文書院、善衡康活書院、潘燊昌樂群書院及馮堯敬綠延書院，而現時每個書院有300多名宿生。

何又指，為配合創新科技及資訊科技發展，該校將推出新的核心課程，要求一年級及二年級生修讀，當中包括AI人工智能、大數據及區塊鏈、雲端、數據分析、電子商務（E-Commerce）及5G等等，讓學生對相關的創新科技及資訊科技有基本認識。

他又指，該校在數月前成立了公共政策研究中心，著重數學術理論及以數據作基礎，助政府、社會籌劃和分析政策，協助解決社會問題。他期望全校師生均可參與。