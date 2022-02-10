高處未算高　專家指未來一周單日確診或飆5000宗　之後頂位橫行

本港新冠肺炎確診數字昨日(9日)再創新高破千宗，中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安接受訪問時指，計及病毒潛伏期、患者求診及檢測時，數字只反映約7天前、即大年初二(2日)時情況，估計5天後本港單日受感染數字或至2,000至5,000，未來一個星期確診數字仍會上升。

郭表示，病毒繁殖率在大年初二約為1傳1.8人，而由於年初三(3日)之後仍是公眾假期，市民跨家庭拜年活動頻繁，預料繁殖率不會下降，並在會在未來數日的數字上反映。

他認為在大量檢測下，確診人數的上升只屬短時間的痛苦，一星期後便有機會見頂橫行，但仍會反覆一段時間才回落，又指要達到疫情橫行甚至回落，關鍵因素是市民合作，若市民對社交距離措施出現抗疫疲勞，或者不願意進行檢測，均會影響措施效果。

對於公立醫院隔離設施飽和，有檢測呈陽性市民的同住家人投訴患者遲遲未能入院，憂慮同受感染，郭承認情況不理想，因家人多數沒有受感染控制訓練，最終令家人也要隔離。 他認為在醫療系統接近無法負荷下，只能輸少當贏，當局應發指引予有確診人士的家庭，以減低風險。