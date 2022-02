疫情極速升溫人心惶惶　市民「全副武裝」購物

香港第5波新冠肺炎疫情極速蔓延之下,確診個案近日幾何式直線暴增,市民人心惶惶,唯恐下一個確診的就是自己或家人,面對如斯險峻境況,更有專家建議應佩戴2個口罩,雖説現時再嚴密的防護都不為過!有網民今日(10日)在社交平台Twitter貼出2張照片,可見相中人正身處一間超市,並身穿相當高規格的全包式防護裝備,在附有透明擋板的頭罩下更戴有口罩,雙手亦戴有相信是即棄醫療用手套,腰間更綁有疑似提供新鮮空氣的便攜式呼吸機器,並有條喉管連接頭罩後方。

該網民亦寫道「Hong Kong」並表示「not my pictures」(不是我拍攝的相片),更稱「I would anonymise but - no need?」(我應該不需要匿名吧?)。

而貼文引來熱議,其中有網民指「係跑馬地啦」;亦有人留言表示「The fear is strong.」(過於恐懼);有網民更打趣地稱發貼者在玩角色扮演(cosplay)「Ghostbuster wannabe? Or, on a more serious note - could be someone who is immuno compromised.」(想扮演電影捉鬼敢死隊角色?還是更嚴重的情況,有人的免疫力不足);另有網民意有所指地詢問「Is it normal to wear a mask under PPE?」(在個人防護裝備保護下仍要戴上口罩是否正常?)。