中環街市重於保育價值　梁以華：保育項目需帶領社會向前

中環街市早於去年8月完成活化重開，更從百年歷史建築搖身一變成為城中打卡熱點，吸引了大量民眾到訪留影。「城中綠洲」社區諮詢委員會、香港建築師學會古蹟及文物保育委員會前主席梁以華表示，中環街市是香港往年保育工作的試點，形容其工作如摸着石頭過河，但慶幸仍掌握到重點，應保育建築物的價值，而非零散組件。梁又稱，保育項目需要帶領社會前行，認為當時的「願景」較「要求」重要。

市區重建局發表網上文章指出，政府於2009年委託市建局保育和活化中環街市。重建歷時18年，梁以華表示，由2007年民間開始要求保留天星碼頭開始，香港的保育意識始逐漸抬頭。至2009年，市建局就如何處理中環街市進行公眾諮詢，當時仍未有足夠經驗保育現代建築，而PMQ元創方、大館、南豐紗廠等建築物，均都未開展復修及保育工程。

為了保存中環街市，梁認為保育歷史建築固然需確保結構安全，但重點應是保存代表建築物時代風格的特徵元素，且保育項目需回到初衷，保育建築物隱含的精神與當初的設計意念。梁又指出，公眾對保育的期望永遠在演變，故保育時亦要避免與公眾期待產生落差，故保育時應要由「跟從」轉化為「帶領」公眾期望，並帶出前瞻的訊息讓公眾反思，香港的社會未來應要如何保育。

香港理工大學建築及房地產學系副教授容曉君博士又指出，中環街市具備地理優勢，連接地鐵及半山，貼近市民的日常生活，且餐廳小店的消費水平不算太高，鼓勵本土小店進駐，可見與以往城中的保育活化項目有所不同，亦因此令項目的經濟可持續發展度更高。加上若可連結區內其他古迹景點如元創方、大館等，或可帶動區內古迹遊，帶來協同效應，或令發展更佳。