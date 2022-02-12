祖堂地轉讓程序緩慢　發展阻力重重

祖堂地又俗稱「阿公地」，對於本港大部人而言等同少數利益，但若能釋放該批土地，將可帶來大量土地供應，面積涉及逾100個維多利亞公園。惟有測量師明言，目前法例對司理欠明確定義，加上主導項目的民政事務總署審批司理註冊，以及祖堂地轉讓程序緩慢，導致發展祖堂地阻力重重。

高力亞洲區估價及諮詢服務部董事蘇穎筠稱，《新界條例》主張由註冊司理代表祖或堂，但不少祖堂有多於1位司理，導致難以釐定權責。過往甚至出現司理對簿公堂，2位註冊司理中一位去世後，繼位人及原有司理就處理「祖」的事務產生分歧，最終需法庭裁定權責，但已延後土地發展。

她又稱，政府未有充分利用其權責委任司理及收回土地。位於元朗市中心的一幅土地因司理離世，導致司理一職懸空約70年，黃金地段遲遲未能發展。然而根據法例，若持有土地的任何宗族或堂的成員在取得土地3個月內，並沒有委任及證明該司理，政府可收回土地。

高力香港常務董事劉振江坦言：「睇唔到目前民政有跟進司理問題」，當局應順從法例精神及賦予的權力，加快執行審批程序，同時記錄祖堂資料，切勿因過時做法令珍貴的土地資源被浪費。