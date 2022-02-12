學術及職業資歷評審局獲國際認證　將推動廣東省資歷框架建設

香港學術及職業資歷評審局負責為香港高等教育機構的學位課程進行評審，評審局主席陳仲尼今日(12日)表示，評審局早前獲得歐洲高等教育品質保證協會(ENQA)認可，在外評報告中亦獲得肯定，獲評為「大致符合」各項要求的質素保證機構，是首個亞太區機構獲此肯定。

陳仲尼稱，於去年4月接受ENQA根據歐洲高等教育區質素保證標準和準則(ESG)進行的外評，並在同年9月，通過有關外評，獲確認成為在歐洲高等教育區及歐洲以外、以及亞太地區首個被評為「大致符合」 ESG (2015年版本) 各項要求的質素保證機構。

他續指，在外評報告中，評審局的工作獲得肯定，特別是為資歷名冊發揮質素把關的角色，小組多方面讚揚評審局，包括以持續質素提升為導向，並於近年開始建立和發展作為自資高等教育機構在質素提升方面的友好夥伴，亦就香港資歷架構標準為學習課程的設計和審批訂定清晰明確準則。

他又提到，評審局目前正與資歷架構秘書處合作，推動廣東省終身教育資歷框架建設工作，與廣東省教育廳及廣東開放大學和學分銀行進行商討，就雙方資歷框架對接進行試點研究，促進兩地的資歷和標準互相了解，加強兩地經濟合作與夥伴關係。

另外，評審局亦正為職業訓練局及深圳職業技術學院合辦的5個高級文憑課程進行評審，是首批在大灣區內，由香港與內地聯頒資歷課程，向評審局申請於香港資歷架構下認證，將會開拓跨境合作的機遇。