港大薛達促推居家隔離　追求低重症率比清零更實際可行

本港近來日增千宗確診個案，醫療系統瀕臨崩潰，大量病人滯留社區，遲遲未送院，港府的「早發現、早隔離、早治療」方針名存實亡。香港大學微生學系臨床助理教授薛達接受東網專訪，建議政府盡快推行家居隔離，考慮速遞新冠藥物予高危確診者，減輕重症率。由於接種率低，他認為「動態清零」是最可行的方法，即使接種率上升，長遠清零也極度困難，他強調低重症率會是更加可行、實際的目標。

疫情踏入第3年，世界各地正陸續解封，疫情逐步完結，惟香港長期緊守「動態清零」，市民打針動機平平，隨着第5波爆發，接種率才急劇上升。薛達估計，如長者近日才去打針，最快也要3月中下旬，才能打齊2針14天，發揮減輕重症的作用。因此，供應緊張的床位及人手應預留給這批未打齊針的長者，至於輕症就實行居家隔離，甚至可考慮封城控制爆發，爭取把長者接種率提升到80%以上。

薛達認為政府應參考新加坡，提供清晰的居家隔離指引，教確診者照顧自己，例如甚麽情況下要入院；同住家人如何應對；如何取得日用品等。如有長者或長期病患，可配備血氧監察儀，如有不妥才送院。同時，港府應盡快採購新一代新冠肺炎口服藥物。長者接種率低，意味未來會有更多重症出現，屆時治療會更加困難。臨床研究已證實，只要在病發5日內，病毒量最高時用藥，就可大大減低入院、重症風險。香港也可參考外國經驗，一有長者或長期病患收到確診通知，就馬上速遞藥物和服用指引，讓他們立即開始療程。

薛達預告，就算打齊2劑疫苗，也不足以預防感染，所以確診個案會繼續上升。公共衞生角度而言，只要接種率夠高，截斷個案數字與重症數字的關聯，政府制訂政策時，就沒有必要參考確診數字，可放寬社交距離措施、輕症也不用隔離。只要重症率不高，就不會對醫療系統造成壓力，這就是外國經過2年痛苦所得到的成果，料這也是全球疫情完結的方式。

不過，如果要中港兩地都維持「動態清零」，他相信極度困難：「今年一定繼續動態清零，但去到2023、2024年想香港點呢？」