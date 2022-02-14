政府今申向防疫抗疫基金注資270億　第6輪基金支援4類人士

第5波疫情爆發令各行各業大受打擊，急等政府「撲水」救亡。政府今日（14日）向立法會財務委員會提交文件，以申請向「防疫抗疫基金」注資共270億港元，而財委會將會於明日（15日）以網上會議形式審議這項撥款建議。早前政府宣布將再推出第6輪防疫抗疫基金，並涵蓋4大類人士，包括須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業、受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業、受重創行業的從業員及短期或短暫失業人士。預計第6輪基金能為約6.7萬個商戶和75萬名人士提供支援，而大部分措施將在財委會批准注資後1個月內接受申請。

政府表示今日已向立法會財委會提交注資申請，以第6輪防疫抗疫基金支援受疫情影響的各行各業及人士，總共48項。當中須關閉或經營受收緊社交距離措施大幅限制的行業，例如餐飲處所、美容院、按摩院、健身中心和電影院等，資助金額為第5輪基金的2倍，而第6輪基金亦涵蓋自本月10日起須關閉的理髮店，受惠處所或團體共約4.7萬個，總承擔額為51.44億港元。

另外，受疫情重創和間接受收緊社交距離措施影響的行業，包括旅遊業、酒店、賓館、客運業、洗衣業、洗碗業、職業介紹所和本地漁農生產者等，受惠處所或團體共約2萬個，總承擔額為31.89億港元。而受重創行業的從業員，以及一直為抗疫作出貢獻的前線人員；以及合資格的藝術文化及創意產業的自僱人士及自由工作者可於今輪基金獲得一筆過1萬港元津貼，總承擔額為43.65億港元。而短期或短暫失業人士則有2項支援措施，包括首度推出臨時失業支援，以及再推出新一輪「創造職位計劃」，以協助失業人士重新就業，總承擔額為96億港元。

政府表示，待財委會批准向基金注資後，各負責執行的政策局和部門會盡快敲定各措施細節以落實推行，又強調在各項措施的預計開支中，有超過60%是提供給個人。而大部分措施可在財委會批准向基金注資後1個月內接受申請。