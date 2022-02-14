港大牙醫學院未停臨床培訓　學生確診恐播毒

新冠肺炎疫情嚴峻，香港大學早前宣布，大部分課堂改為網課，需動手做的課堂可以維持面授。不過，港大牙醫學院有一名本科生上周六(12日)初步確診，他在上周三(9日)曾在菲臘牙科醫院進行臨床培訓。有意見認為學院堅持不停課，未有通知當日到診病人，令80名病人蒙在鼓裏。該學院回覆時指，已即時通知與該確診學生同一診室工作的員工及學生，及當日被照顧的病人接受病毒測試。

根據港大牙醫學院院長傅立明向師生發出的信件顯示，學院的一名初步確診患者曾於本月9日到訪3A診室及3B24房間，呼籲當日所有曾到過上述2個地點，以及L/G1男更衣室及3樓的大堂、洗手間等地點的師生，做2次病毒檢測。信中又提到，師生在未獲得2次的沒有確診結果前，不要回到菲臘牙科醫院。

牙醫學院回覆東網查詢時表示，該名染疫學生在9日早上於3A診室作臨床培訓，他進入醫院時有進行體溫檢測，體溫正常。他於院內一直有佩戴口罩。菲臘牙科醫院接獲港大通知後，已即時通知與該學生同一診室工作的員工及學生，以及其於9日照顧的病人接受病毒測試。3A診室、升降機、大堂及更衣室已於同日進行徹底清潔消毒。

學院續指，為進行全院消毒及提供足夠時間給相關員工在復工前做檢測，醫院將於今(14日(全院關閉，3A診室則於今日至周三(16日)暫時關閉。醫院會個別通知受影響的病人。院方又對當中引致的不便致歉。惟學院未有提到會否因而暫停臨床培訓，以及有否師生或病人被列做密切接觸者，需要檢疫等等。