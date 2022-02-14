1萬元臨時失業金下月接受申請　失業前月薪逾3萬不合申領資格

新冠肺炎疫情持續逾2年，經濟蕭條令失業率一度飆升。政府公布在第6輪防疫抗疫基金中預留30億港元設臨時失業支援，為自去年12月底因第5波疫情而失業至少1個月的合資格員工包括自僱人士，發放一筆過1萬港元資助。目標在今年3月接受申請，為期3周，及在4月內向第一批成功申請者發放支援，料30萬人受助。不過，如員工失業前月薪逾3萬港元則不符合申請資格。

政府今(14日)向立法會財務委員會提交文件，表示嚴格的社交距離措施必定會打擊受影響的行業和整體經濟，及令勞工市場轉弱。第5波疫情很有可能令勞工市場逆轉，迫使更多勞動人口失業並導致失業率再次上升，預計中低收入範圍的勞動人口將受到最嚴重的打擊。

鑑於社交距離措施的規模和力度前所未有，且很可能因而影響勞工市場，政府同意應紓緩因第5波疫情而失業的員工的財務困境，故計劃推出臨時失業支援。全職或兼職員工若自第5波疫情開始失去工作，並在提出申請時已失業至少1個月，均可申請臨時失業支援。符合資格的自僱人士亦會被考慮。不過，相關社會保障計劃，例如綜合社會保障援助計劃的受助人，和第6輪防疫抗疫基金下其他相關紓困措施的受惠者，則不符合申請資格。

至於申請流程方面，政府強調以簡單及方便申請人為原則，就大部分申請人而言，政府會採用申請人強制性公積金戶口資料審核其申請資格。至於沒有強積金戶口的人士，局方將制定獨立程序以根據有關人士提供的證明文件核實申請資格。為提防濫用，政府會制訂保障措施，例如要求申請人就其就業情況作出聲明，以及在發放援助後進行抽查。局方會在開始接受申請前公布執行細節。