田徑教練涉非禮14歲女學員　今裁罪成候懲　官斥行徑幾近性行為

田徑男教練被指於3年前，帶隊在本地及外地集訓期間，多次相約當中1名當時14歲女學員到他房中，以按摩為名摸對方胸部並打圈，後更得寸進尺，疑濕吻且身壓女學員，並隔衣以下體壓向對方私處。男教練早前於區院否認4項非禮受審，法官今(15日)指他對年幼女學員多次做出該些冒犯行為，已構成性侵，法律乃用以保護兒童，裁定教練4罪罪成，並將他還押至3月8日量刑，期間待索閱其背景及心理報告。

33歲被告楊競雄，被控於2019年7月至2020年8月間，分別在東京、廣州、及在香港屯門和荃灣，4度非禮女童X。控方指X案發時年僅14至15歲。辯方指被告並沒有作出摸胸等非禮行為，亦爭議接吻並不含猥褻成分等。

法官裁決時指，X的證供清晰、坦承且具說服力，被盤問下亦未見動搖，認為X是可靠的證人。就着X所述的情節，有關涉案行為已屬冒犯且侵犯X的私隱。被告是一名年逾30歲且成熟的成年人，更是X的教練，X尊重及信任被告，相信被告能助自己在比賽中獲取佳績；而X的師長及父母亦同樣賦予被告信任，使被告得以帶X到國外及進行單對單訓練。惟被告卻對X多次做出越軌行為，部分情節如摸胸、推高X胸圍及分開X雙腳等，已幾近要求與X發生性行為，有關行為已構成猥褻。

至於被告被捕後對警方的說法，法官認為他只圖淡化自己的角色，以逃避法律責任。教練與女學員關係緊密，或會令對方誤以為可進一步發展，惟面對年幼女童時理應謹慎，成年人更應循規蹈矩，嚴守法律界線。兒童或不知道有關行為的後果，法律便是用來保護兒童，在法律下X即使同意有關行為，亦不能構成辯護理由，遂裁定被告罪成。

案件編號：DCCC 164/2021