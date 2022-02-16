國泰3員工及業務夥伴近日出現確診　令人質疑貨運站存交叉感染

本港新冠肺炎疫情嚴重，單日有過千宗確診。因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，其貨運站外判員工昨（15日）向東網表示，近日公司接二連三通知有員工確診，令他擔心情況屬小型爆發。國泰回覆時指，該公司過去兩星期有3名員工初步確診，亦收到個別在貨運站工作的客戶、業務夥伴及服務承辦商工作人員的確診資訊。

有員工收到國泰通知，在上月底至本月14日，有在不同地點工作的員工確診。國泰回覆時指，公司在過去兩星期有3名員工初步確診新冠肺炎，而他們亦收到若干在國泰航空貨運站工作的客戶、業務夥伴及服務承辦商工作人員的確診資訊，又指據其了解所有個案都是獨立事件，現時未有證據顯示貨運站內有發生交叉感染。

國泰指，會為相關同事提供支援，會與機場管理局保持緊密聯繫，並按照衞生當局指示協助跟進和追蹤與確診患者有緊密接觸人士。所有相關密切接觸者必須隔離及取得病毒檢測陰性證明才能進入貨運站。

進出國泰處所的員工均已完成接種疫苗，及接受體溫檢測，貨運站前線特定員工亦須接受每天或每兩天的檢測，公司為前線接觸客戶的同事提供口罩及面罩等防護裝備。公司亦已就確診人士的工作地點、停留地方及公共空間進行徹底清潔及消毒。

國泰已安排非營運關鍵員工在家工作，至於前線營運員工則必須嚴格遵守分2個團隊的工作安排，除了在入口等位置放置洗手消毒液供員工使用，亦已限制飯堂、電梯及更衣室等共用地方等使用人數，並已提示員工在外要多加謹慎，在公司內亦要遵守防疫規定。